Wohin reisen?

Wie Terror den Tourismus verändert

Leere Hotels und Strände in der Türkei, kein freies Bett mehr auf Mallorca: Der Film zeigt, welche Länder Touristen durch Anschläge und Angst vor Terror (und auch vor Sultan Erdogan) verlieren – und wer profitiert. Im Zweifelsfall kann man immer nach Tirol fahren und in den Regen schauen – der ist ziemlich sicher.

3sat, 20.15

Makro: Venezuela in der Krise

Wirtschaft in 3sat

Aus einem gestohlenen Polizeihubschrauber, der von einem Expolizisten gesteuert wurde, wurden am Dienstag mehrere Granaten auf das Gerichtsgebäude in Caracas geworfen. Die Lage ist also deutlich dramatischer, als diese Doku zeigen kann.

3sat, 21.00

Max Manus

