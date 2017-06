Renten-Pepper des Tages: EU-Kommission

Ein Geschäftsmodell geht um in Europa. Armut und sinkende staatliche Sozialleistungen treiben die Lohnabhängigen in die private Altersvorsorge. In Deutschland knapsen sich mittlerweile fast 40 Prozent der Erwerbstätigen etwas vom sauer Verdienten ab, um zu »riestern«. Nicht genug, findet die oberste Kapitalverwaltungsbehörde auf dem Kontinent. Nach Angaben der EU-Kommission haben bisher nur 27 Prozent der EU-Bürger zwischen 25 und 59 Jahren angefangen, die Früchte ihrer Arbeit Finanzhaien abzutreten.

Für die Versicherungsbranche sehen die Brüsseler Technokraten...