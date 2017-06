Hauptdarsteller verhindert

Eine neue Blamage für Brasilien wurde abgewendet: Michel Temers Auftritt auf dem Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer (G 20) in Hamburg am 7. und 8. Juli ist gestrichen. Nach Unterredungen mit seinem Außenminister Aloysio Nunes Ferreira und politischen Beratern verzichtet Brasiliens Präsident darauf, die größte Wirtschaftsmacht Südamerikas in der Hansestadt zu vertreten. Ein Ersatz wurde bisher nicht benannt. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit der ein Arbeitsessen verabredet gewesen sein soll, kann ein Gedeck abräumen lassen. Die brasilianische Regierung nannte keine Gründe für Temers Absage – was auch überflüssig wäre. Denn dem brennt gerade die Hütte. Das Feuer gelegt hat Anfang der Woche Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot mit der offiziellen Beschuldigung des Präsidenten als Schmiergeldempfänger. Temer feiert damit Premiere als erstes Staatsoberhaupt in der skandalgespickten Geschichte der Politik seines Landes, dem wegen ein...