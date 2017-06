Guter Stand, guter Gang

Durch puren Zufall entdeckte und kaufte ich mir nach erfolgter und für befriedigend empfundener Anprobe»Barfußschuhe«, die »Leguanos« heißen. Sie erinnern stark an den alten Hüttenschuh aus Kindertagen, also an Strumpf mit Sohle. Im Fall Leguano handelt es sich um eine üppig benoppte, federnde Gummisohle, mit der man schmerzfrei und unbeschadet über spitze Steine und Scherben laufen könnte, aber wer will das schon? Nichts liegt mir ferner als der hitlerjugendliche Outdoorismus, der wieder so beliebt und en vogue ist, vor allem bei den Herstellern und Verkäufern des militärlagertauglichen »Draußen zu Hause«-Equipments. Was mir an diesem Nicht-so-richtig-Schuhwerk-Schuhwerk gefällt, ist allein dieses: Man geht und steht in Leguanos richtig, der Beckenschiefstand reguliert sich, die abnutzungsbedingten Schmerzen in den alten Stelzen verflüchtigen sich weitgehend, denn der Gang ist so natürlich, dass sogar aus einer Zwölfe eine Elfe werden kann; jeder Sänger ...