Gegen die »feindliche Welle«

Inmitten der zugespitzten politischen Lage in dem südamerikanischen Land hat die Kommunistische Partei Venezuelas (PCV) am vergangenen Wochenende in Caracas ihren XV. Parteitag durchgeführt. »Wir haben eine neue nationale Führung gewählt, die aus 45 Genossinnen und Genossen besteht, die als ordentliche Mitglieder dem Zentralkomitee angehören«, erläuterte der wiedergewählte Generalsekretär Oscar Figuera am Montag (Ortszeit) während einer Pressekonferenz im Gebäude der Partei in Caracas. Zudem habe man die Zahl der stellvertretenden ZK-Mitglieder von zehn auf 20 erhöht, so dass die Führung insgesamt aus »65 Kadern, Männer und Frauen, kommunistischen Aktivisten unterschiedlicher sozialer Herkunft« bestehe.

Der Kongress stieß auf großes Interesse weit über Venezuela hinaus. Neben den 387 Delegierten, die von den Grundorganisationen der PCV gewählt worden waren, beteiligten sich Repräsentanten von 25 kommunistischen Parteien und Befreiungsbewegungen aus 23 Länd...