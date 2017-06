Azubis im Stress

Seit Jahren verzeichnen die Krankenkassen einen Anstieg psychisch bedingter Fehlzeiten der Lohnabhängigen. Bei Auszubildenden (Azubis) fällt dieser noch deutlicher aus. Das ergibt sich aus dem neuen »Gesundheitsreport« der Techniker-Krankenkasse (TK), der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Die Krankheitsbilder Depression sowie Anpassungs- und Belastungsstörungen sind dabei am stärksten vertreten. Diese Diagnosen haben bei Azubis seit dem Jahr 2000 um 108 Prozent zugenommen, bei allen anderen Gruppen in Schnitt um 88 Prozent. Insbesondere ist der Anstieg seit dem Jahr 2007 annähernd exponentiell. Die Fehlzeiten sind hingegen laut TK-Daten 2016 insgesamt leicht gesunken, um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Weiter ergibt sich aus dem Report, dass Azubis aufs Jahr gerechnet weniger Fehltage haben, dafür aber öfter ein paar Tage fernbleiben müssen. Mit 11,5 Fehltagen im Jahresmittel fallen sie insgesamt weniger aus als Festangestellte über 40. Wenn s...