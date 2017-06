Vom Schwert bis zur Drohne

… und wo wir hin nur schaun

Ist Feuer / Pest / und Tod / der Hertz und Geist durchfähret.

Andreas Gryphius, »Thränen des Vaterlandes« (1636)

Wenn mich irgend etwas misstrauisch macht im Kino, dann ist es, inmitten eines ohnehin suspekten Schlachtgetümmels als ersten halbwegs verständlichen Satz eine geradezu klassische faschistoide sogenannte Durchhalteparole um die Ohren geschlagen zu bekommen: »Kein Sieg ohne Opfermut« (No victory without sacrifice). Oder irgendwas in der Art. Das ist bereits so grobschlächtig, das kann doch nur noch ironisch gemeint sein, oder?

Andererseits ist so etwas wie »Transformers – The Last Knight« bestimmt nicht für die sensiblen und vorsichtigen Gemüter gemacht, sondern doch eher für solche, die alle bekannten Mythen zerschmettert sehen wollen und das Heldentum neu definiert, wie es in einer Werbebroschüre zu dem Film heißt. Was wiederum in der Tat nicht ganz uninteressant wäre: Zerschmettern, neu definieren. Da wäre wenigs...