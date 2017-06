Doñana in Gefahr

Rund 500 Feuerwehrleute haben bis Montag abend einen großen Waldbrand unter Kontrolle gebracht, der Einwohner und Touristen in der Provinz Huelva im Südwesten Spaniens bedroht hatte. Die Flammen loderten in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark Doñana, einem Biosphärenreservat mit Pinienwäldern, Sümpfen und Dünenlandschaften. Dank des Einsatzes der Feuerwehr, die mit 15 Löschfahrzeugen sowie zehn Hubschraubern und elf Löschflugzeugen vor Ort war, konnten alle Menschen gerettet werden, die zeitweilig von dem Feuer eingeschlossen waren.

Waldbrände sind in Spaniens Sommer keine Seltenheit. Das Land leidet derzeit unter einer Hitzewelle und einer Dürre. In Andalusien erreichten die Temperaturen in den vergangenen Tagen bis zu 40 Grad. Die spanische Sektion der Umweltschutzorganisation Greenpeace warnte daraufhin vor solchen großen Waldbränden. Greenpeace kritisierte insbesondere die Haushaltskürzungen der spanischen Regierung, durch die auch der Brandbekämpfung ...