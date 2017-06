Sägen gegen den Satan

Der »Urwald von Bialowieska« liegt im äußersten Osten Polens, im Grenzgebiet zu Belarus. Er gilt in der Fachwelt als »letzter Niederungsurwald Europas« und ist unter anderem für seine freilebenden Wisente bekannt, zu denen sich 12.000 weitere Tierarten gesellen, davon etwa 70 Prozent endemisch, also nur hier vorkommend. Von seinen insgesamt 1.500 Quadratkilometern, die zu 40 Prozent in Polen und zu 60 Prozent in Belarus liegen, sind knapp 900 als Nationalpark mit der höchsten Schutzstufe versehen. Das betrifft die gesamte Fläche auf belorussischer Seite und etwa 60 Quadratkilometer in Polen.

Doch neuerdings soll sich das ändern. Umweltminister Jan Szyszko von der Regierungspartei PiS hat nicht nur Strafanzeige gegen die Beamten des eigenen Hauses gestellt, die die Einstufung des Waldes als UNESCO-Weltnaturerbe beantragt hatten. Er macht diese Kritik auch praktisch. Im März 2016 unterschrieb Szyzsko eine Verfügung, den jährlichen Holzeinschlag auf der polni...