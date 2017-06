Aah ja! und Ooh, genau!

Als ich in Berlin-Prenzlauer Berg in die Schule kam, hatten gerade die 80er begonnen. Eine andere Zeit in einem anderen Land. Ich wurde ein glücklicher und zufriedener Pionier. Außerschulische AGs (Arbeitsgemeinschaften) wurden intensiv beworben und genutzt. Und dann hatten alle Kinder irgendwie auch noch ein Hobby. Die Mädchen meiner Klasse spielten Blockflöte oder Geige. Ein Junge tat dies auch. Alle anderen Jungs spielten Fußball oder gingen zum Judo. Ich nicht. Fußball finde ich bis heute prima, kam aber damals unter den Hotten nicht so weit. Also spielte ich nicht mit. Und das andere Jungsding, dieses Judo, machte mir Angst. Es sah nach Wehtun und Anstrengung aus, das Reglement verwirrte mich. Über meinen versuchten Ablenkungswitz: »Ich kann Karate und Judo. Und andere japanische Wörter!« lachte niemand. Heute kenne ich eigentlich nur den Begriff »Dan«. Oder besser, ich erinnere mich an einen Schulkameraden mit diesem Namen. Er war sehr gut im Judo u...