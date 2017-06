Pfeifen im Walde bei der SPD

Die Umfragewerte für die SPD sind nach anfänglichem Hype um Spitzenkandidat Martin Schulz seit Wochen im Keller. Was die Partei als ihr Programm zur Bundestagswahl am 24. September bereits der Öffentlichkeit präsentiert hat, ist nicht angetan, daran etwas zu ändern. Am Sonntag segneten die rund 600 Delegierten eines Sonderparteitags in Dortmund dennoch die Forderungen von Miniveränderung beim Arbeitslosengeld I bis minimal erhöhtem Spitzensteuersatz (jW berichtete) ab. Es gab keine Gegenstimme und eine Enthaltung.

Die Chefkommentatoren der konservativ-neoliberalen Presse klopften den Sozialdemokraten schon vorab aufmunternd auf die Schultern. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung meinte Markus Wehner, die SPD habe »alle Chancen«, nach ...