Einbruch der Moderne

Es ist Mittagszeit auf dem Grundstück von IMPECT, der wichtigsten Interessenvertretung der indigenen Gruppen Thailands. Rund zwei Dutzend Frauen und Männer kommen aus dem großen Seminarraum abseits des Hauptgebäudes und steuern die Sitzecke an, nachdem sie sich am Buffet bedient haben. Hier, rund zehn Kilometer außerhalb von Chiang Mai, der größten Stadt im Norden des Königreiches, findet an diesem Tag im März ein Workshop mit Abgesandten vor allem lokaler Jugendgruppen aus der Umgebung und auch den Nachbarprovinzen statt. Es geht um Projektanträge für einen Förderfonds, und nach dem ersten intensiven Austausch in den Vormittagsstunden kommen Pause und Stärkung jetzt wie gerufen.

IMPECT, hinter diesem Kürzel steht mit vollem Namen die Inter Mountains Peoples Education and Culture in Thailand Association. Ganz bewusst verzichtet der 1991 gegründete Verein auf das übliche Attribut »Hill tribes« (Bergstämme), das die Thai-Mehrheitsgesellschaft in der englisc...