Fabelhafter westfälischer Sound!

Zu jW vom 10./11. Juni: »Fight for Your Right (to Party)!«

Auf den Tip eines Freundes hin besuchten wir auf dem »Festival der Jugend« in Köln auch den Auftritt von Wiglaf Drostes Band »Westfallica«. Unter sengender Sonne, Festtreiben ringsum, also quasi wie auf’m Feuerwehrfest in Ostwestfalen, erlebten wir einen pointierten Auftritt der vier: Pianist Guido Schlösser und Friedrich Küppersbusch »an der Gitarre« ließen die üblichen »Bass- und Schlagzeugarbeitsplätze« nie vermissen, Claudia Zahn sang mit derart eigener Freude und mit einem Elan, dass manches Kuchenstück auf den Tischen vereinsamte. Durch Wiglafs Glossen in der jungen Welt gewarnt, staunte ich über seinen Gesang und hob endgültig innerlich ab, als er nach hirnreizender Moderation von Peter Hacks zu Harry Rowohlt noch ein irisches Lied zum besten gab. Anstatt vors Dubliner Postamt zu ziehen, kühlten wir unsere Gedanken und Gefühle am Rhein ab. Fabelhaft, dieser we...