»Hitler hat gewonnen«

Im Januar 1994 schrieb Heiner Müller in der FAZ einen Text zum Tode von Zino Davidoff, der vor allem durch den Handel mit kubanischem Tabak das Davidoff-Tabakimperium aufgebaut hatte. 1990 wurde die Produktion jedoch in die Dominikanische Republik verlegt. »Dass der große Davidoff seine Zigarren aus dem allgemeinen Werteverfall nicht heraushalten konnte, gehört zu den Tragödien des Jahrhunderts. Seine Höllenstrafe wird das von der Bundesregierung geplante Rauchverbot sein«, merkte Müller zu dem Vorgang an. Mit dem allgemeinen Werteverfall meinte Müller nicht weniger als die immanente Tendenz des Kapitalismus, statt Waren, die man verkaufen und gebrauchen kann, Waren, die man nur noch verkaufen, aber nicht gebrauchen kann, zu produzieren und damit auch den Genuss zum stumpfen Konsum zu degradieren. Es ist der auf Wertvermehrung und Profit ausgerichteten Produktionsweise eigen, die stoffliche Seite der Produktion zugunsten des unstofflichen Reichtums zu ver...