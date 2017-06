Washingtons Mann

Alexej Nawalny, Jahrgang 1976, verfügt über eine bewegte politische Biographie. Mit 23 Jahren trat er in die liberale Partei »Jabloko« ein und schaffte es schnell in deren Führung. 2007 wurde er aus dieser ausgeschlossen – nach eigenen Angaben, weil er wegen anhaltender Erfolglosigkeit für die Ablösung des langjährigen Parteichefs Grigori Jawlinski eingetreten war. Jawlinski verweist dagegen auf Nawalnys nationalistische Positionen. Tatsächlich sind von diesem aus jener Zeit Äußerungen überliefert, die man in Deutschland bei der AfD oder noch weiter rechts finden würde: Die Migranten aus Zentralasien und dem Kaukasus verträten ein Wertesystem, wie es die Russen bereits im 11. Jahrhundert hinter sich gelassen hätten. Eine von Nawalnys ersten öffentlichen Kampagnen wandte sich gegen die Subventionierung der nordkaukasischen Regionen aus dem Staatshaushalt.

Nawalny hatte schon in seiner Zeit bei »Jabloko« Kontakte zu der konkurrierenden und intensiv mit den U...