Elefantenjagd

Einen wunderschönen guten Morgen! Lionel Messi heiratet, Cristiano Ronaldo macht Schaulaufen in Moskau, nur in Argentinien wird immer noch Fußball gespielt. In Brasilien hat der »Brasileirão« gerade begonnen, während die letzten drei Spieltage der Primera División Silberlands englisch über die Bühne gehen.

Colón kämpfte im »Elefantenfriedhof« von Santa Fe Papstklub San Lorenzo de Almagro mit 2:1 nieder. Vor dem Match war den Kickern des »Sabalero« kein Motivationsvideo, sondern eine Geschichte vorgelesen worden (das ist kein Witz). Es handelte sich um »Einen Elefanten erschießen« des bengalischen Schriftstellers George Orwell. Solche Dinge klappen bei wissbegierigen Fußballspielern eigentlich immer. Sie sind zumeist reiche Säcke, niemand mag die wirklich, auch wenn viele so tun. Wichtig ist nur, dass der Verein gewinnt, dann gewinnt man selbst, schließlich steht man auf der richtigen Seite. Nirgends manifestiert sich die Klassengesellschaft so monströs wie...