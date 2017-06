Rotlicht: Faschisierung

In Frankreich geht der Ausnahmezustand, der Ausgangssperren, Durchsuchungen sowie Hausarreste ohne richterlichen Beschluss erlaubt, bald ins dritte Jahr. Hierzulande beraten die Innenminister der Länder über einen weiteren Abbau der Bürgerrechte und denken laut über bundesweite Schleierfahndung und Präventivhaft nach. Und in beiden Ländern erstarkten in den vergangenen Jahren Kräfte rechts der etablierten konservativen Parteien.

Gelegentlich, nicht sehr oft, findet sich in linken oder linksradikalen, marxistischen oder kommunistischen Kreisen zur Bestimmung dieser unerquicklichen Entwicklungen noch der Begriff Faschisierung. Das sprachlich etwas ungelenke Substantiv meint nicht etwa die in Österreich so ähnlich klingende Bezeichnung für den Vorgang, Fleisch durch den Wolf zu drehen (was gleichwohl eine treffliche Metapher für das eigentlich Gemeinte sein könnte), sondern steht für den Prozess des Übergangs von der bürgerlichen Demokratie zum Faschismus.

Die...