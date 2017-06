Gutscheinaktion des Tages: Biometriespitzel

Verdächtiges Gesicht, auffälliges Verhalten? Der deutsche Staat vollzieht einen Quantensprung in Richtung totaler Überwachungsstaat. Ab dem 1. August wollen Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Deutsche Bahn und Bundesinnenministerium in einer Projektgruppe nagelneue Kameras am Berliner S-Bahnhof Südkreuz testen. Die sollen Gesichter und »Gefahrensituationen« automatisch erkennen und melden. Seit Montag sucht die Bundespolizei dafür 275 Big-Brother-Fans, die, ganz Untertan, »nichts zu verbergen« haben. Ein halbes Jahr lang sollen sie sich freiwillig als P...