Wie angle ich mir einen Oligarchen?

Anhimmeln, Anbaggern, Anschmiegen: In Moskau lernen junge Russinnen, wie sie sich einen reichen Mann angeln. Eine Investition in die Zukunft, denn die Kluft zwischen Arm und Reich ist in Russland enorm. Aber wohl auch in den USA, oder? Mit diesem Präsidenten und seiner Gattin?

Arte, 19.45

Wie gefährlich ist die Deutsche Bank?

Der Film verspricht exklusiven Einblick in das Innere der Deutschen Bank mit noch nie gesehenen Bildern der Firmenzentralen in Frankfurt, London und New York und Interviews mit dem Topmanagement, darunter der Vorstandsvorsitzende John Cryan und Aufsichtsratschef Paul Achleitner. 2016 hatte der Internationale Währungsfonds d...