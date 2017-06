Gegen Reallohnverluste

In der laufenden Tarifrunde für die bundesweit rund 170.000 Beschäftigten des privaten Versicherungsgewerbes hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ihr Vorgehen verschärft. Am Montag waren Beschäftigte in 16 Städten zu Warnstreiks aufgerufen. Darüber hinaus gab es im Saarland und in Leipzig Protestaktionen.

Allein in Hannover versammelten sich laut dpa 600 Streikende zu einer Kundgebung. In Berlin zogen nach Angaben von Verdi etwa 500 Angestellte in einem Demonstrationszug zum Sitz des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, um ihrer Forderung nach mehr Gehalt Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innendienst der privaten Versicherungsunternehmen bei einer Lauf...