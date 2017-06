Sucht und Selbsthilfe

Wer sich, aus welchen Gründen immer, mit Sucht beschäftigt und auseinandersetzt, was ja auch der Imperativ von suchen ist: Sucht!, stellt fest: 1.) Leicht gewöhnt man sich etwas an, nur unter größten Mühen kann man es sich wieder abgewöhnen. 2.) Abhängigkeit vulgo Sucht sind etwas fundamental anderes als Gewohnheit. 3.) Kommt beides zusammen, wird es hart, heftig und tief das Eingemachte auf- wie durchrührererisch, »very ’eavy, very ’umble«, wie ein Album von Uriah Heep aus dem Jahr 1970 heißt, eine der ersten Schallplatten, die ich mir als Botte (westfälisch für Kind) selbst kaufte.

Seit einigen Jahren durchleuchte ich das Thema Sucht von allen Seiten und Standpunkten, die einzunehmen mir möglich sind; Erfahrung lehrt, solche Abenteuerreisen nicht allein anzutreten, sondern sich, teils temporär, teils durchgehend, Wegbegleiter und Mitstreitende und Mitreisende zu suchen, Fellow Travellers, was nicht umsonst der Name einer sehr guten Band ist. Und so s...