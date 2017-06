Muslime marschieren gegen Terror

Unter dem Motto »Nicht mit uns« wollen Tausende Muslime an diesem Samstag in Köln gegen Terror und Gewalt auf die Straße gehen. »Die Anschläge von Menschen, die sich zur Rechtfertigung ungefragt auf den Islam berufen, häufen sich«, heißt es in dem von der Islamwissenschaftlerin und Mitbegründerin des »Liberal-Islamischen Bundes«, Lamya Kaddor, und dem Friedensaktivisten Tarek Mohamad initiierten Aufruf zum Ramadan-Friedensmarsch »gegen Extremismus, Terrorismus, Krieg und Diktatur«. »Es ist unser Glaube, der hier missbraucht wird, der hier beschmutzt, beleidigt und bis zur Unkenntlichkeit entstellt wird.« Der jüngste Anschlag des »Islamischen Staates« (IS) in London sei »der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat«, meint Mohamad. Angemeldet für den Friedensmarsch, zu dem auch Nichtmuslime erwartet werden, sind 10.000 Teilnehmer – schon die Hälfte davon würden die Veranstalter nach eigenen Angaben als Erfolg ansehen.

Der Aufruf wurde mittlerwe...