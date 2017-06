Tafel mit Zombie

Humor, körperliche und seelische Berührung und Musik können heilende und tröstende Wirkungen auf Körper, Seele und Geist des Menschen entfalten; das ist so wahr wie unterdessen bei so ziemlich jedermann im Land bekannt. Man kann das Einrennen und Aufsperren längst sperrangelweit geöffneter Türen aber auch so darstellen, als habe man bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen und von Moses, Noah und Buddha selbst von Mund zu Ohr die Weisheit exklusiv geflüstert bekommen und empfangen. Dieses Spiel beherrscht der Allgemeinplatzwart Dr. Eckart von Hirschhausen perfekt, und so ziert sein Konterfei die Titelseite der Hör zu jährlich mindestens so oft, wie die Visage Adolf Hitlers dem Spiegel als Titelbild taugt. Das ist nicht so seltsam, wie es scheint, denn wie Adolf Hitler ist Eckart von Hirschhausen, auch EvH genannt, ein Untoter, ein Zombie, einer der tot ist und es aber selbst nicht weiß. Das muss man als ausgebildeter Human- und vermeintlicher Humormediziner e...