Alles in Butter

Seit Mittwoch darf Tofu nicht mehr »Sojakäse« heißen, sondern muss sich so präsentieren, wie Gott in Frankreich ihn eben nicht schuf: als pflanzliche geschmacksfreie Presspappe. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat es so gewollt.

Gleiches gilt für Soja-, Kokos- und Niveamilch, Kakao- und Sheabutter. »Milch« und »Käse« dürfen nur noch Produkte tierischen Ursprungs heißen. Do...