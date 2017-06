Ein Fels in Zeeland

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum es in Deutschland keine Filialen der in den USA sehr beliebten Schnellimbisskette Wendy’s gibt? Wo doch andere dortige Fleischklopskonzerne wie McDonald’s, Burger King und KFC die Städte mit ihren Filialen zupflastern. Wendy’s, die Nummer drei der Branche, würde auch gerne mitmischen im Konzert der Großen, doch ein Namensstreit verhindert das bisher. Das berichtete die Onlineausgabe der niederländischen Zeitung De Volkskrant am Wochenende.

Der Grund für die gebremste Expansion des US-Konzerns ist möglicherweise in der niederländischen Provinz Zeeland, genauer im idyllischen Städtchen Goes (was man übrigens Chus ausspricht) zu finden. An der dortigen Koningstraat hat Raymond Warrens 1988 eine Frittenbude eröffnet. Er benannte den Laden nach seiner Tochter Wendy. Mit Apostroph – wie das bei deutschen Kleinhändlern ebenfalls beliebt ist. Ein angehängtes »Fish & Chips« machte den Namen rund. Warrens Imbiss wirbt mit ...