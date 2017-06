»Der totale Kapitalismus«

Den Stand der medial eskamotierten respektive erstickten Klassenkämpfe, die von oben geführt werden und die angesichts der Alltagswirklichkeit der Massen von unten ausbrechen müssten, illustriert auch die veränderte Zusammensetzung des Publikums in den Stadien (ich habe den gravierenden Wandel vor ein paar Jahren in Newcastle eine Halbzeit lang selbst in Augenschein nehmen dürfen). Reinhold Beckmann im Mai dieses Jahr im Spiegel: »Wenn man früher zum FC Arsenal ging, war das eine Fußballmesse. Heute, im neugebauten Emirates Stadium? So gut wie keine singenden Fanblöcke mehr, keine Gänsehaut, keine Stimmung, alles weg. Auf den Tribünen sitzt das Business-Publikum, ganz still, ganz ruhig. Denn die richtigen Fans können sich den Stadionbesuch nicht mehr leisten.«

Das gleiche zeichnet sich beim FC Bayern ab; da hocken, wie in Manchester, bald nur noch Touristen und Parvenüs auf den Tribünen. Recht so. Weiter so. Die »gigantische Blase«, die André Bühler von »...