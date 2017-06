Re: Steuern für die Katz

Nicht nur Hunde sollen zahlen

13 Millionen Katzen sind Raubtiere auf vier Pfoten, potentielle Meuchelmörder der Vogelwelt – Ratten verschmähen sie ja. Dabei gibt es etwa in Berlin und auch im geleckten München wahrlich genug davon. Wer nicht arbeitet, soll auch kein Whiskas kaufen. Oder Frauchen und Herrchen sollen blechen. Wuff!

Arte, 19.40

Drei Tage im September

Angela Merkels einsame Entscheidung

In der Nacht vom 4. auf den 5. September 2015 entschied Angela Merkel, in Ungarn festsitzende Flüchtlinge nach Deutschland einreisen zu lassen. In Interviews mit Politikern, Historikern, Journalisten, Geflüchteten, Grenzpolizisten und freiwilligen Helfern wird die Sache durchgeknetet. In der nächsten Folge möglicherweise: wie ...