Eine starke Marke. Volker Ludwig wird 80

Heute wird eine Legende 80: Volker Ludwig, der Gründer des modernen Kindertheaters in der Bundesrepublik. Dafür ist das von ihm 1972 initiierte Westberliner Grips-Theater der Markenname, so wie man »Tempo« sagt, wenn man ein Papiertaschentuch möchte. Grips ist eine starke Marke, aber nicht für bessere kapitalistische Verwertung, sondern für das Gegenteil davon – und das ist erst mal freies Denken. Das können die Kinder am besten, eben weil die ideologischen Staatsapparate sie noch am weni...