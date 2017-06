Kommission für EU-weite Privatvorsorge

Brüssel bläst die nächste Blase auf. Die EU-Kommission hat am Donnerstag Pläne zur Vertiefung der Kapitalmarktunion vorgestellt. EU-Bürger sollen künftig in eine europaweit angelegte private Altersvorsorge einzahlen können. Policen und Ansprüche könnte man dann bei Umzügen in der ganzen Europäischen Union mitnehmen. Genaueres soll in einigen Wochen erläutert werden, sagte Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis. Ziel sei es, »eine zusätzliche Rente zu ermöglichen« und »Investitionschancen zu schaffen«, meldete dpa. Die Kommission hatte 2015 einen Aktionsplan ...