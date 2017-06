Rojava: Aufbau im Krieg

Im Norden Syriens, der Region der kurdischen Selbstverwaltung, kann man seit nunmehr sechs Jahren ein gesellschaftliches Experiment beobachten, das auf einer Rätedemokratie aufbaut. Deren kleinste Einheiten sind die Kommunen, die dann wiederum Vertreterinnen und Vertreter in Viertel- und Stadträte schicken, von unten nach oben bis in die Gesamtkoordination für die Föderation Nordsyrien.

Ein zentrales, aber viel zuwenig beachtetes Feld dieses Versuchs der Realisierung eines nicht nationalstaatlichen und nichtkapitalistischen Entwicklungswegs sind die wirtschaftlichen Bestrebungen der kurdischen Befreiungsbewegung in Rojava. »Was man verstehen muss, ist, dass wir hier immer noch in einem Kriegsgebiet leben. Und da kann man die Dinge nicht dogmatisch lösen. Wir müssen sehr viel improvisieren«, sagt Talal Cudi gegenüber jW. Allerdings gebe es schon enorme Fortschritte: »Unser Ziel ist es, dass Wasser, Brot, ein Dach über dem Kopf, Elektrizität und so weiter al...