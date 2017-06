Mangel an »Touch«

Vor der Damenkonkurrenz der French Open standen die Zeichen auf Überraschungen. Auf der WTA-Tour in diesem Jahr hat noch keine an eins gesetzte Spielerin ein Turnier einer höheren Kategorie gewinnen können. Vor den Viertelfinals in Paris steht nun fest: Die Siegerin des Turniers wird nie zuvor einen Major-Titel gewonnen haben und jünger als 30 sein.

Am Pfingstsonntag gab es reihenweise Niederlagen verdienter Veteraninnen, die an irgendeinem Punkt ihrer Karriere schon einmal im Finale von Roland Garros gestanden hatten. Die 36jährige Venus Williams (Finalistin 2002) war gegen das Junkball-Tennis von Timea Bacsinszky ziemlich machtlos. Im ersten Satz konnte sie einen 1:5-Rückstand noch in einen 7:5 Satzgewinn verwandeln, danach war ihr Schicksal sicherlich auch aus konditionellen Gründen besiegelt. 5:7, 6:2, 6:1 erreichte Bacsinszky ihr drittes French-Open-Viertelfinale in Folge.

Samantha Stosur (Finalistin 2010) wiederum laborierte nach ihrem Sieg beim Turni...