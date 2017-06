Ausgedachte Nachrichten also. Wenn früher ein sogenanntes Interview gewollt war, die Gewollten sich jedoch versteckt hielten, rauchten wir einen Joint und »faketen« das Gespräch, wobei wir uns in die jeweilige Person und ihre Gedanken einzufühlen versuchten, ob das nun Inge Viett oder Woody Allen war, ein anarchistischer Strommastenabsäger oder ein Grenzer vom toten U-Bahnhof in der Berliner Brunnenstraße. »Die Wahrheit halluzinieren«, nannte Verleger Jörg Schröder dieses Verfahren. Er ging dabei davon aus, dass wir alles wissen, jede Blödheit und Sauerei kennen, und uns nur trauen müssen, das Ganze auch zu veröffentlichen.

Mit dem Internet hat sich einiges geändert, viele Smartphonebesitzer schreiben jetzt schon morgens in der U-Bahn eine »News« (persönliche Neuigkeit). Das reicht von »Frühstücke gleich ausgiebig« über »Angela Merkel ist ein blödes Arschloch« bis hin zu Geschichten über angebliche Greueltaten von Ausländern an Deutschen. Ich »poste« oft u...