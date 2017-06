»Risiko wird auf Beschäftigte abgewälzt«

Am Donnerstag wurde im Bundestag die Neuregelung der Betriebsrenten beraten. Was plant die Bundesregierung bei der betrieblichen Altersvorsorge genau?

Die Beschäftigten sollen in Zukunft aus ihren Einkommen höhere Beiträge in eine Betriebsrente einzahlen. Das ist die sogenannte Entgeltumwandlung. Diese kann zukünftig automatisch für alle Beschäftigten per Tarifvertrag vereinbart werden. Die große Koalition sagt zwar, sie verpflichte jetzt die Arbeitgeber zu einem Beitrag, doch der ist mit 15 Prozent zu gering. Laut den Verbraucherzentralen lohnt sich die Entgeltumwandlung erst ab 40 bzw. 50 Prozent Arbeitgeberzuschuss. Außerdem kann vom geplanten Zuschuss per Tarifvertrag nach unten abgewichen werden. Hinzu kommt: Wenn Beschäftigte durch die Entgeltumwandlung auf einen Teil ihres Lohnes verzichten, sparen sich die Unternehmer die hierfür eigentlich anfallenden Sozialversicherungsbeiträge.

Beschlossen wurde auch die Einrichtung eines sogenannten Garantieverb...