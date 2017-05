Per Sempre Capitano

Einen dramatischeren Rahmen hätte sich Francesco Totti für seinen Abschied wohl nicht wünschen können. Bis zur 90. Minute stand es am Sonntag im Spiel zwischen seiner Roma und dem CFC Genua 2:2. Ein Unentschieden hätte bedeutet, dass die AS von Platz zwei rutschen, und somit die direkte Qualifikation für die Champions League verpassen würde. Doch dann erzielte die Roma tatsächlich noch das 3:2, in allerletzter Minute. Torschütze war übrigens nicht Totti, das wäre selbst für den hochemotionalen italienischen Fußball wohl zuviel des Guten gewesen. Nein, das Tor, welches den Eintritt zum Millionenspiel Champions League bedeutete, erzielte der Argentinier Diego Perotti.

Auch wenn Totti in seinem letzten Spiel an keinem Tor direkt beteiligt war, gab es doch eine Szene mit Symbolcharakter: Vor dem zwischenzeitlichen 2:1 für die Roma, passte Edin Dzeko den Ball in den Strafraum; Totti steht eigentlich zum Einschuss bereit an der richtigen Position, doch Daniele d...