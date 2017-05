Sie schlagen es ab

Einen wunderschönen guten Morgen! Die Chivas aus Guadalajara haben nach elf Jahren mal wieder die mexikanische Fußballmeisterschaft gewonnen. Im Finalrückspiel wurden die Tigres aus Monterrey mit 2:1 besiegt (Gesamtergebnis: 4:3). Im ersten Trump-Jahr triumphierte damit in Mexiko ein Team, bei dem ausländische Kicker eher verpönt sind.

In Europa herrschte in dieser Saison Langeweile. In Spanien ging es nur darum, ob sich Atlético oder Sevilla als Tabellendritter direkt für die Champions League qualifizieren würde. Als der argentinische Fußballverband den Sevilla-Coach Jórge Sampaoli zum Nationaltrainer berief, zog der »Colchonero« von Diego Simeone uneinholbar an den Andalusiern vorbei, was dann auch wieder eher folgerichtig als spannend war. Den interessantesten Fußball bekam man da meist noch in der Liga des amtierenden Europameisters Portuga...