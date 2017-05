Tote spinnen kein Seemansgarn

»Die Versuche, das Meer als eine im Gemeingebrauch aller stehende Verkehrsstraße und in diesem Sinne als ›res omnium‹ anzusehen, stoßen sich daran, dass jeder Staat das Recht hat, auf dieser Straße mit allen modernen Kriegsmitteln Krieg zu führen, Minen zu legen und sogar auf Kosten Dritter gute Prisen und Beute zu machen, was man sich als Inhalt des Gemeingebrauchs an einer Landstraße nicht recht vorstellen kann.«

Carl Schmitt, »Der Nomos der Erde« (1950)

»This chaos will not be ended«

Wallace Stevens, »Idiom of the Hero« (1942)

Jeder gegen jeden und Neptun gegen alle. Das ist das (Nicht-)Gesetz der Meere. Zugleich ist damit gewissermaßen auch eines der Naturgesetze des Komischen formuliert. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist das groteske Genre des Piratenfilms von jeher so anziehend gewesen: Chaos schwankt auf jeder Planke wie Johnny Depp unter der enormen Last seines gewaltig albernen Hutes, seiner Perücke und anderen Tands, der Tonnen von Schminke auf sei...