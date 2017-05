Der letzte Rockstar

Ende der 80er Jahre fanden sich in Seattle einige junge Musiker zusammen. Beeinflusst von Metal, Punk und Classic Rock schrieben sie Songs, die zu ihrer Überraschung nicht nur die Charts stürmen, sondern auch ganze Generationen beeinflussen sollten. Fast jeder in den 80ern geborene Mensch kann den Text von Nirvanas »Smells like Teen Spirit« mitsingen, oder die Melodie von Soundgardens »Black Hole Sun« summen.

Dass nicht wenige Pro­tagonisten der Grunge-Szene psychisch fragil waren, weiß man nicht erst seit Kurt Cobains Selbstmord 1994. Bereits vier Jahre zuvor starb der als große Hoffnung des musikalischen Undergrounds geltende Sänger Andrew Wood (Mother Love Bone) an einer Überdosis Heroin. Woods Mitbewohner und enger Freund war Christopher John »Chris« Cornell, Frontmann von Soundgarden. Beide Sänger sahen verdammt gut aus...