Das Rif begehrt auf

Am Ende wurde die marokkanische Polizei seiner doch noch habhaft: Nasser Zafzafi, Anführer des sozialen Protests im Rif-Gebirge, sitzt wie rund 20 andere Aktivisten in Haft. Das teilte das Innenministerium am Montag morgen mit. Die Demonstranten waren Freitag nacht nach Auseinandersetzungen mit der Polizei festgenommen worden. Zafzafi konnte sich zunächst der Verhaftung entziehen, weil Hunderte seiner Anhänger die Polizei aufgehalten hatten.

Seit Monaten rumort es in der Region. Am Sonntag abend zogen erneut Hunderte Demonstranten durch die Straßen der Kleinstadt Al-Hoceima, weil sie sich von der Regierung vernachlässigt fühlen. Kundgebungen fanden auch unter anderem in Tanger, Casablanca und der Hauptstadt Rabat statt. Die Protestierenden fordern eine bessere Gesundheitsversorgung, ein besseres Schulsystem und eine eigene Universität im Rif.

Im Rif leben vor allem Imazighen, was so viel bedeutet wie »die Freien«. Den in Europa verbreiteten Namen Berber leh...