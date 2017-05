Die rote Kommune

Rojava, das von der kurdischen Befreiungsbewegung erkämpfte Selbstverwaltungsgebiet im Norden Syriens, hat es in den vergangenen Jahren zu weltweiter Bekanntheit gebracht. Zum einen, weil die Milizen Rojavas, die Volksverteidigungskräfte YPG und ihre Fraueneinheiten YPJ, die zentrale Rolle bei der Zurückdrängung der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS bzw. Daesh) spielten. Zum anderen aber auch, weil es in dem Gebiet zwischen Afrin und Cizire gelang, mitten in den Wirren eines blutigen Krieges mit Hunderttausenden Toten ein demokratisches Experiment zu wagen, dessen Eckpfeiler Räteorganisierung und das Ende jeder Diskriminierung aufgrund von Religion, Ethnie oder Geschlecht sind.

Die gesellschaftliche Verankerung dieses Versuches der Etablierung einer Demokratie von unten bilden die »Kommunen«. »Die Kommune ist die kleinste Einheit an der Basis«, erklärt Heval Xebat, der in der nordsyrischen Kleinstadt Derik in der Leitung für eine Nachbarschaft...