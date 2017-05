Merkel umwirbt Indien

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Beisein von Regierungschef Narendra Modi darauf gedrängt, die stockenden Verhandlungen über ein »Freihandelsabkommen« zwischen der EU und Indien wiederzubeleben. Derzeit sehe man in der Welt viele protektionistische Tendenzen, sagte sie am Dienstag auf einem deutsch-indischen Wirtschaftsforum. Die Bundesrepublik wolle aber einen offenen und fairen Austausch von Waren und Dienstleistungen. »Deshalb legen wir Wert darauf, dass wir bei den EU-indischen Freihandelsabkommen vorankommen.« Merkel kündigte an, Deutschland werde sich energisch einsetzen, um diesen Prozess zu forcieren.

Auch ansonsten bemühten sich Kanzlerin und Premierminister um Harmonie. Beide äußerten den Willen und die Bereitschaft, die gegenseitigen Beziehungen intensiver zu gestalten. Und wenn deutsche Firmen an der Modernisierung des indischen Schienenverkehrs beteiligt würden, hätte das sicher eine symbolische Bedeutung, sagte Merkel. Die Gesprächs...