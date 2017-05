Das Erbe Sigmar Gabriels

Der damalige Wirtschaftsmi­nister Sigmar Gabriel (SPD) war am 17. März 2016 mit einer »Ministererlaubnis« gegen das Nein des Bundeskartellamts vorgeprescht, um die Übernahme von Kaiser’s Tengelmann durch Edeka zu gewährleisten. Begründet hatte er seine Entscheidung, die im vergangenen Dezember rechtskräftig wurde, mit den Arbeitsplatzgarantien für die Beschäftigten.

Doch die haben wenig zu lachen. Am Dienstag berichtete der SWR über die Zustände bei Edeka und der Nummer zwei in der Branche, Rewe. Die Marktführer stellen Filialen privaten Anbietern zur Verfügung, in denen dann der Tarifvertrag unterlaufen wird. Ein Edeka-Mitarbeiter sagte dem Sender, er mache tägli...