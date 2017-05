Betriebsrenten ohne Garantie

Vertreter der Regierungskoalition haben am Montag in Berlin die geplante Neuregelung zur Betriebsrente vorgestellt. Der Entwurf zum »Betriebsrentenstärkungsgesetz« sieht vor, dass die Beschäftigten von der Unternehmensseite künftig keine Garantie mehr erhalten, wie hoch ihre Betriebsrente am Ende mindestens ausfällt. Den Lohnabhängigen soll nur noch eine unverbindlichere »Zielrente« angeboten werden. Die Unternehmer werden somit von bisherigen Haftungsrisiken entlastet.

Geht es nach der Bundesregierung, soll diese Maßnahme die Kapitalseite dazu anregen, die betriebliche Form der Altersvorsorge in stärkerem Umfang als bisher anzubieten. Geregelt werden sollen die Verschlechterungen für die Beschäftigten in Tarifverträgen zwischen den Gewerkschaften und den Unternehmerverbänden. Bei Betriebsrenten wird ein Teil des Lohnes den Beschäftigten nicht ausgezahlt, sondern über die sogenannte Entgeltumwandlung beispielsweise in einen Rentenfonds eingezahlt. Aus dies...