Direkt an der Copacabana

Am Sonntag herrschte in Rio de Janeiro keineswegs Badewetter, es war trüb und regnerisch. Und doch zog es Tausende an die Copacabana. Die Massen ergossen sich über beide Fahrseiten der breiten Uferstraße Avenida Atlantica und weite Teile des berühmten Strandes der brasilianischen Metropole. 150.000 kamen, um der politischen Forderung »Diretas já!« (Wahlen jetzt!) nach der sofortigen Ansetzung einer Direktwahl eines neuen Staatschefs Nachdruck zu verleihen. Bis in den Abend hinein wechselten sich Musiker und Redner – Künstler, Intellektuelle, Politiker und Gewerkschafter – sieben Stunden lang auf der Bühne ab. Immer wieder war die Forderung nach einem Rücktritt von Präsident Michel Temer zu hören, begleitet von »Temer raus«-Sprechchören der Masse. Ein Plakat mit dem Konterfei des Staatschefs und der Aufschrift »Putschist« schmückte das Podium.

