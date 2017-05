Zum Auftakt ein kleines Wunder

Eröffnet wurden die diesjährigen French Open am gestrigen Sonntag auf dem Court Philippe Chatrier mit einem kleinen Wunder: dem unerwartet frühen Comeback von Petra Kvitova. Noch im Dezember war die Tschechin in ihrer Wohnung von einem Einbrecher überfallen und dabei mit einem Messer schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt worden. »Zunächst dachte ich, das ist nicht mein Schläger, das ist nicht meine Hand«, sagte sie letzten Freitag bei einer Pressekonferenz über ihre ersten vorsichtigen Trainingsversuche im März. Die Entscheidung schon bei den French Open und nicht wie ursprünglich geplant in Wimbledon wieder zu spielen, habe sie buchstäblich in letzter Sekunde gefällt. Dabei bestand noch unmittelbar nach der Handoperation Grund zur Sorge, dass sie vielleicht nie wieder professionell spielen würde. Auch das Match gegen die US-Amerikanerin Julia Boserup gewann sie angesichts der Umstände überraschend klar mit 6:3, 6:2.

In den letzten Vorbereitungsturnie...