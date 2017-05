Re: Charleroi

Eine Stadt im Abstiegskampf

Die belgische Stadt Charleroi kämpft seit Jahren mit dem wirtschaftlichen Niedergang. Nun auch noch das: Der amerikanische Baumaschinenhersteller Caterpillar schließt sein Werk. Weitere 2.000 Arbeitsplätze fallen weg. Die Stadt in der Wallonie, die einst mit ihren Kohle- und Stahlfabriken an der Spitze der europäischen Industrialisierung stand, wirkt wie ein rostendes Industriemuseum. Was machen wir da? Beziehungsweise: Was tun?

Arte, 19.45

Höhere Gewalt

Das junge schwedische Ehepaar Tomas und Ebba verbringt mit seinen Kindern Harry und Vera die Ferien in einem Skihotel in den französischen Alpen. Als die Familie am zweiten Urlaubstag beim M...