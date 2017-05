Ein wiederkehrender Traum

Es gibt da dieses Wort: Generationenschranke. Ursprünglich hat das Wort eine psychologische, eine sexuelle Bedeutung. Das hat was mit dem Ödipuskomplex zu tun, oder damit, dass ältere Frauen etwas mit jüngeren Männern anfangen. Diese Schranke galt aber auch lange für alles, was mit Popkultur zu tun hatte: Die Kinder wollten alles, außer die Musik ihrer Eltern hören, und sie wollten auch nicht, dass die Eltern ihrerseits ihre Musik gutfanden. Hörten die Eltern Jazz, hörten die Kids Rock ’n’ Roll. Fanden die Eltern Hippiemusik gut, mussten die Kids Punk hören, usw. Um es kurz zu machen: Diese Schranken haben sich in Luft aufgelöst.

Was vielerlei Gründe hat – die Popmusik selbst hat sich in eine Wiederholungsschleife begeben, irgendwann in den späten neunziger Jahren, der britische Poptheoretiker Simon Reynolds glaubt sogar, Mitte der achtziger. Die Stichworte hierzu sind Postmoderne und Retromanie. Pop hat aufgehört, progressiv zu sein, ist es allerhöchstens...