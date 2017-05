Sowjetunion im Atlas

Volles Haus in Bremen. Im Veranstaltungszentrum Pier 2, in Gröpelingen, einem der ärmsten Stadtteile in der Hansestadt, folgten am Montag rund 2.000 Schulmitarbeiter einem Aufruf der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Anlass für die große Personalversammlung und die anschließende Demonstration waren die Haushaltsberatungen in der Bremer Bürgerschaft.

Eine Kennzahl macht die Misere deutlich: In Bremen werden pro Schüler und Jahr 2.000 Euro weniger ausgegeben als in den vergleichbaren Stadtstaaten Berlin und Hamburg. Wollte Bremen aufschließen, müsste es für seine rund 90.000 Schüler den Bildungsetat um 25 Prozent, das heißt um mehr als 180 Millionen Euro jährlich, erhöhen. Im Eckwertepapier, das den Haushaltsberatungen in der Bürgerschaft für den Doppelhaushalt 2018/19 zugrunde liegt, ist mit neun Millionen Euro dagegen nur ein kümmerlicher Zuwachs vorgesehen. Dieser reiche nicht einmal aus, so der GEW-Landesvorsitzende Christian Gloede, um die ...