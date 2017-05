Der MSV Duisburg ist Drittligameister! In einem packenden Match (5:1 gegen Zwickau) schaffte es die Mannschaft aus einer der ärmsten Städte der Republik, sich den Verfolger Holstein Kiel vom Leib zu halten (der Abstand betrug vor- wie nachher genau einen Punkt). Den Aufstieg hatten Duisburg und Kiel schon in der Vorwoche klargemacht, woraufhin es zum standesgemäßen Kampfsaufen auf die weniger idyllische Inselseite von Mallorca ging. Ob mit oder ohne Restalkohol, beide Teams zeigten sich im letzten Spiel der Saison noch einmal von ihrer besten offensiven Seite (Kiel gewann 3:0 gegen Halle).

Am anderen Ende der Tabelle folgt der SC Paderborn der zweiten Mannschaft von Mainz 05 und dem FSV Frankfurt in die Regionalliga. Der Abstieg des FSV hat mit den Finanzen zu tun (Insolvenz und damit verbundener Punkteabzug), der des SC Paderborn bedeutet einen neuen Rekord im bezahlten Fußball: Es war der dritte in Folge. Sicherlich ist der Absturz auf die sportliche Ink...