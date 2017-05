Gartenzauber

Die Gartenarchitektin Gabriella Pape baute 2008 die ehemalige Königliche Gartenlehranstalt von Peter Joseph Lenné an der Altensteinstraße in Berlin-Dahlem wieder auf und betreibt sie seitdem als Königliche Gartenakademie GmbH & Co KG nach englischem Vorbild. Doch der Ort war zuvor keineswegs verlassen: Ein Botaniker der Freien Universität hatte zuletzt noch 23.000 Pflanzen in den dortigen Gewächshäusern – alle in Südafrika selbst gesammelt. Als die Technische Universität es für 4,5 Millionen Euro an die Firma Manufaktum und an zwei Diplomgärtnerinnen aus England, besagte Gabriella Pape und Isabelle van Groeningen, verkaufen wollte, kündigten sie ihm. Aber wohin mit den vielen Pflanzen, seinem Lebenswerk? Er brachte 4.000 von ihnen in vier verschiedenen Instituten unter, doch dann stellte ihm der Verwalter die Heizung in den Gewächshäusern ab und die Mehrzahl der übrig gebliebenen Pflanzen erfror. Der Botaniker erlitt einen Nervenzusammenbruch. Aber di...