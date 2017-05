Wer falsch und feig ist

Wer sich durch die Dunkelheiten der diversen »Alien«-Filme manövriert hat, der hat sich wohl auch zu fragen verdient: Gibt es denn da einen Zielzusammenhang? Sollte es den geben, so hatte man ihn in der heillosen Trash-Phase des Unternehmens – kann sich noch jemand an »Aliens vs. Predator: Requiem« (2007) erinnern? – zweifelsohne ein wenig aus den Augen verloren.

Doch spätestens als 2012 für »Prometheus – Dunkle Zeichen« mit Rudley Scott einer der ursprünglichen »Alien«-Schöpferwieder das Ruder übernahm, schien der Kurs in Richtung der ganz großen, mithin naturgemäß dunklen Zusammenhänge zu gehen (vgl. jW v. 9.8.2012). Dieser Film war sensationell großspurig den Schöpfungsmythen, der Höhlenforschung und dem Kaiserschnitt gewidmet.

Abermals unter Ridley Scotts Regie knüpft nun »Alien: Covenant« ziemlich direkt daran an und bildet einen Zwischenschritt auf dem Weg zurück zur fatalen ursprünglichen Begegnung. Zunächst sollte »Alien: Covenant« angeblich »Alien:...